Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


17 Ocak 2024 09:04
Kadro Derecesi Hakkında

Merhabalar,memurluğa kadro derecem 9 olarak başladım.9 ay geçti şu an PBYS'de kadro derecem 5 olarak değişti.Sebebi tam olarak nedir bilen varmıdır , teşekkürler.

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