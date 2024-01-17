Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ocak 2024 09:34
doğum sonrası atanma
merhaba arkadaşlar doğum yaptıktan sonra atama oluyor mu atama oluyorsa nasıl bir süreci var bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz?

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