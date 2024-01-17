doğum sonrası atanma

merhaba arkadaşlar doğum yaptıktan sonra atama oluyor mu atama oluyorsa nasıl bir süreci var bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz?

merhaba arkadaşlar doğum yaptıktan sonra atama oluyor mu atama oluyorsa nasıl bir süreci var bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz?