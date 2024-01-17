Sözde cuma günü ara tatil başlıyor ama.

öğretmenler canla başla hıraşla çalışıyor ahlaklı bilgili bir nesil yetiştirmek için. hem dinini bilen hem akademik derslerde başarılı pırıl pırıl pırlantı gibi bir nesil.

lakin hem eğitimin diğer paydaşları yani aile ve yönetimde elinden geleni son gaz yaparsa başarılı olunabilinir.