Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Ocak 2024 09:56
Sözde cuma günü ara tatil başlıyor ama.

daha sabah toplu ulasimdaki 2 ogretmen .. aman gelmesinler artik okula ogrenciler dedi... diyen kadin olan . oteki erkek olan da zaten yoklama almiyoruz biz dedi.

rahatliga bak :)) tabi yoklama alma ogrenci okula gelmesin . sinifta cogunluk olmayinca .. derste olmasi gereken gorevli okula girmesiyle cikmasi bir oluyor . sonra egitim sistemi bozuk :))))


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Aday Memur
17 Ocak 2024 10:00

öğretmenler canla başla hıraşla çalışıyor ahlaklı bilgili bir nesil yetiştirmek için. hem dinini bilen hem akademik derslerde başarılı pırıl pırıl pırlantı gibi bir nesil.

lakin hem eğitimin diğer paydaşları yani aile ve yönetimde elinden geleni son gaz yaparsa başarılı olunabilinir.

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