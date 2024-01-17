Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Ocak 2024 10:05
Okullarda ağırlıklı Türkçe eğitimi verilmeli.

ilkokuldaki çocuklarla lisedeki ergenler konusmaya eriniyo

ornegin , 10 bin lira diyecegi bi yerde yauu kanka ben 10 k aliyorum .

yok efendim 2 k takipcim var . bin demeye bin yazmaktan aciz bireyler okuyorum diye geciniyor.

k ne ?? bunlardan kime fayda gelir .

bir de su kanka mevzusu var . kanka ne ? z kusagi degil bildigimiz malll kusagi. durakta iett otobusu bekliyo el kaldir ki dursun otobus . otobuse el kaldirmaktan aciz . otobus durmayip yoluna devam edince otobusun arkasindan malll gibi yauuu kanka otobus niye durmadi diyip birbirlerine bakiyolar :) el kaldir malllll


parismoskovalondra
Aday Memur
17 Ocak 2024 10:32
Okulda sınıfta kalma yok diye biliyorum, okuldan atılmak ceza falan da yok diye biliyorum. Sen ne anlatıyosun ya?

parismoskovalondra
Aday Memur
17 Ocak 2024 10:40
Ha bir de ücretli öğretmen var, normal öğretmen o kadar eğitim sınava vs girerken, ücretli öğretmen direkt derse giriyor :) Hayır ibret almak isteyenler için apaçık ibretler var da.
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