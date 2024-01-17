Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Ocak 2024 10:43
Eş Tayini UYAP Üzerinden İtiraz

Merhaba CTE eş durum tayini yazmıştım bütün şartlar uymasına rağmen olumsuz değerlendirildi. Duyuruda 15/19 ocak tarihleri arası UYAP üzerinden itiraz edilebilir diyor fakat nasıl itiraz edileceği yazmıyor. Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir.


Ruili
Şef
17 Ocak 2024 10:50

Olumsuz vermelerinin gerekçesi ne hocam?


Lancer07
Aday Memur
17 Ocak 2024 10:55

nedenini bilmiyorum öğrenmek için dilekçe yazmam gerekiyormuş.

Ruili, 2 saat önce

Olumsuz vermelerinin gerekçesi ne hocam?

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