Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ocak 2024 10:59
Kendi üst öğrenimimi üst öğrenim olarak saymiyorlar lütfen yardim

Normalde att olarak atandım atandıktan bir hafta sonra inşaat mühendisliğinden mezun oldum daha sonra yuksek lisanstan mezun oldum ben bunları kuruma vermemiştim daha sonra üst ogrenimim olan lobaratuvar ve veteriner sağlık teknikerigini bitirdim . Üçünu aynı anda verdim işlenmesi için fakat benim teknikerliği diplomama yüksek lisans diplomam olduğu için terfi kararı vermemişler şu anda hala teknisyen teşviki teknisyen döner sermayesi alıyorum. Yaptığım yüksek lisansta yine inşaat mühendisliğinden kurum dışı. Bunun bir çaresi var mıdır ? Ozlukten geçirdiğim diplomaların iptalini isteyebiliyor muyum lütfen yardımcı olun

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