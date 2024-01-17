Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ocak 2024 11:00
SAĞLIK BAKANLIĞI YENİ ATAMA

Arkadaşlar merhaba. Tıbbi sekreter alımı sizce bu alımda kaç kişi alır ve kaç puanla kapatır?


genc000
Aday Memur
17 Ocak 2024 11:12

en az 1000 atama olur

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyişmaaş farkıgecici gorevlendirme Psikolog olarak sağlık bakanlığı mı aile bakanlığı mı?Para puanUrla ve çeşme devlet hastaneleri hkBaşhekim diretmesi3+1 Es durumu tayinleri hakkında bilgiİnfaz koruma memurluğundan TDS'e geçmek3+1 eş durumu ocakta açılır mı?

Sözlük

Seni sen yapan kötü huyların 9 kelle paça çorbası 4 günaydın sözlük 2 şort giyen kadına tekme atılması 3 nihilizm 2 kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor 2 röportaj serisi 12 kırklara karışmak 1 Şikayet et butonu 1 pejompongan 1

Son Haberler

İyi Parti'den CHP'ye: Terörle mücadeleden yana mısınız, değil misiniz?Bakan Tunç'tan motokurye davası ile ilgili açıklamaYarıyıl tatili cuma günü başlıyorBakan Işıkhan'dan 'emekli zammı' açıklamasıHakkari'de ekipler kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu bölgede kapalı yolları açıyor

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?