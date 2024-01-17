Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ocak 2024 11:04
Kurum Önerisi

Arkadaşlar kamuda mühendis olarak çalışacak kişiler için en iyi kurum hangisi? DSİ galiba her konuda en iyisi. KİTlerde iyi diyolar. Sosyal haklar, kıyafet yardımı, saha ücreti vb. konularda iyi olanlardan önerisi olan varsa fikrini paylaşabilir mi? şimdiden teşekkür ederim.


nasilolacakbuisler
Genel Müdür
17 Ocak 2024 11:55
Her kurum hemen hemen aynı.arazi tazminatı her kurumda vardır teknik personele.ben ogm deyim bu sene giyim yardımını 32500 tl aldık. Maaş açısından ise hiçbir fark yok bütün 657 ye tabi kurumlar aynıdır.kitlerin maaşı daha yüksek tabiki.

kitkanun
Şef
17 Ocak 2024 12:00

OGM de idari personele giyim yardımı var mı?

nasilolacakbuisler, 29 dk. önce
Her kurum hemen hemen aynı.arazi tazminatı her kurumda vardır teknik personele.ben ogm deyim bu sene giyim yardımını 32500 tl aldık. Maaş açısından ise hiçbir fark yok bütün 657 ye tabi kurumlar aynıdır.kitlerin maaşı daha yüksek tabiki.
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