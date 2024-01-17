Kurum Önerisi

Her kurum hemen hemen aynı.arazi tazminatı her kurumda vardır teknik personele.ben ogm deyim bu sene giyim yardımını 32500 tl aldık. Maaş açısından ise hiçbir fark yok bütün 657 ye tabi kurumlar aynıdır.kitlerin maaşı daha yüksek tabiki.

Her kurum hemen hemen aynı.arazi tazminatı her kurumda vardır teknik personele.ben ogm deyim bu sene giyim yardımını 32500 tl aldık. Maaş açısından ise hiçbir fark yok bütün 657 ye tabi kurumlar aynıdır.kitlerin maaşı daha yüksek tabiki.