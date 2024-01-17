Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


17 Ocak 2024 11:04
Kurum Önerisi

Arkadaşlar kamuda mühendis olarak çalışacak kişiler için en iyi kurum hangisi? DSİ galiba her konuda en iyisi. KİTlerde iyi diyolar. Sosyal haklar, kıyafet yardımı, saha ücreti vb. konularda iyi olanlardan önerisi olan varsa fikrini paylaşabilir mi? şimdiden teşekkür ederim.

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