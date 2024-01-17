Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


17 Ocak 2024 11:34
80 puanla hava kuvvetleri

Bilgisayar programcılığı mezunuyum ve kpss önlisans gireceğim hedefim 80 civarı puan almak 80 alırsam dış kaynaklardan hava kuvvetleri bilgi sistem işletim astsubaylığı gelir mi? Teşekkür ederim.

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