KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


17 Ocak 2024 11:42
Yüksek lisans yaparken Pomem'e başvuru

Merhaba aranıza yeni katıldım bi konu hakkında sizden bilgi almak istiyorum biraz araştırmalarım oldu ama eski genel de o yüzden siz değerli insanlardan bilgi almak istiyorum ben şuan bir devlet üniversitesinde yüksek lisans yapıyorum 1 senem acaba pomen alımları başladığı zaman pomene başvuru yaptığım zaman pomeni kazandığım taktirde pomene giriş yapabilirmiyim her hangi engel varmı yani yüksek lisans yaparken pomene başvuru yapıp pomen e girebilirmiyim


enginA
17 Ocak 2024 13:38

bilen biri varmı acaba

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