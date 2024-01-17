Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Ocak 2024 11:43
Promosyonlar tekrar güncellenecek haberi hakkında

Arkadaşlar 2022 eylülde aldığımız promosyonlar güncellenecek ek ücret verilecek hususunda bir duyum aldım

Net bilgisi olan var mı


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
17 Ocak 2024 11:55

https://www.memurlar.net/haber/1036751/

https://www.memurlar.net/haber/1070483

Daha önce gündeme getirmiştik, tekrar gündeme getireceğim. Bizim bakanlıkta, para yatmadan bu tür söylentiler itibar görmez.


Adalet060606
Aday Memur
17 Ocak 2024 12:07

Promosyon 3 yıllık 200 binden aşağı olmaması lazım 4 maaş yani. Oda en kötü ihtimalle

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