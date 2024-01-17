Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Ocak 2024 12:03
Pbs hizmet hesabı güncellenmiş

PBS Hizmet Hesabı güncellenmiş.


Börteçine31
Aday Memur
17 Ocak 2024 12:14
selamün aleyküm devrem maaş ve toplu para 49.25 olarak mı güncellemiş acaba

SİSDAĞLI
Memur
17 Ocak 2024 12:21
Aleykümselam, aynen 49.25 oranında artış yapılmış
Börteçine31, 2 saat önce
selamün aleyküm devrem maaş ve toplu para 49.25 olarak mı güncellemiş acaba
Toplam 2 mesaj

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