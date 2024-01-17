Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ocak 2024 12:12
Dilekçe cevabı

Başhekimliğin dilekçe cevabı herhangi bir yerde veya kamu kurumuyla paylaşılabilmesi kanunen uygun mudur?

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