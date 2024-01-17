Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Ocak 2024 12:36
5/3 olan öğretmen arkadaşlarım maaşlarınız ne kadar yattı?

uzaman değilim normali ne olmalı anlamadım hesaplama robotlarına yaptırdım sanki eksik yatmış gibi geldi


goztepe1923
Aday Memur
17 Ocak 2024 12:48

Sendika bes eş çocuk durumuna göre 35 37 arası


canım sıkkın arkadaş
Şube Müdürü
17 Ocak 2024 12:52

sendika yok eş yok çocuk yok bes var sadece

goztepe1923, 1 saat önce

Sendika bes eş çocuk durumuna göre 35 37 arası

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