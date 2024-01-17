gih? e yerleşip teknik hizmetlere geçiş var mı

Merhaba arkadaşlar, 3001 den tercih yapıp düz memur olduğumda gih sınıfım oluyor. Ancak elektrik teknikeriyim o tutmadı ths giremedim diyelim. gih yerleştikten sonra kurum içinde unvan sınavı ile teknik hizmetler sınıfına girebilir miyim? Bunu yapanınız var mı?

Merhaba arkadaşlar, 3001 den tercih yapıp düz memur olduğumda gih sınıfım oluyor. Ancak elektrik teknikeriyim o tutmadı ths giremedim diyelim. gih yerleştikten sonra kurum içinde unvan sınavı ile teknik hizmetler sınıfına girebilir miyim? Bunu yapanınız var mı?