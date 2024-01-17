Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


17 Ocak 2024 12:53
gih? e yerleşip teknik hizmetlere geçiş var mı
Merhaba arkadaşlar, 3001 den tercih yapıp düz memur olduğumda gih sınıfım oluyor. Ancak elektrik teknikeriyim o tutmadı ths giremedim diyelim. gih yerleştikten sonra kurum içinde unvan sınavı ile teknik hizmetler sınıfına girebilir miyim? Bunu yapanınız var mı?

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