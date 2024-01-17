Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


17 Ocak 2024 12:58
antideprasan içerken bağımlı oldum başına gelen var mı

2015 yılından beri aurorix 300 mg. tofranil 25 mg. xanax 1 mg. içiyorum xanax günde 1 tane aurorix günde 1 tane tofranil günde 1 tane 9 yıl oldu devamlı aynı şekilde gidiyorum bağımlı oldum galiba ne yapsam kurtulurum 1 gün içmesem dengem beynim bozuluyor ağzım yüzüm uyuşmaya başlıyor.

Çok Yazılan Konular

Özel Hastanelerin Sömürüsüne Dur DeEn hızlı yağ yakan şey nedir

Sözlük

ne yemek yapsam derdi 7 mehmet okuyan 1 güne berbat bir espri bırak 3 kadınları tavlamanın 10 altın kuralı 4 yogun mesai 4 memurlar.net'in ahlaksız bir site olduğu gerçeği 1 pejompongan 1 solvent 2 taşıyıcı annelik 1 50 Öğrenciye Ücretsiz Doğu Ekspresi Bileti 4

Son Haberler

Kar altında kalan aracını 4 gün sonra bulduVergi gelirlerinin cari yıl tahsilat oranı 2023'te yüzde 92,7'ye çıktıMeteorolojiden denizlerde fırtına uyarısıBu gece uzaydayız!Türk yayıncı İngiltere'de finalist oldu, Türkiye'yi gururlandırdı

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?