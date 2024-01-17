KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Ocak 2024 13:10
kültür ve turizm bakanlığı mimar mülakatları

arkadaşlar merhaba bu yeni açılan sözleşmeli personel alımıyla ilgili mülakatlar için merak ettiğim birkaç şey var. mülakatta torpille mi iş yapıyorlar yoksa liyakat var mı daha önceden mülakatlara katılan mimar arkadaşımız var mı? ve bu mimarlık mülakatlarında ne soruyorlar?


2604djsk
Aday Memur
17 Ocak 2024 13:48
ne torpili kardeşim ya torpille alım yapmak istese CHP belediyeleri gibi yapar hiç alıma bile çıkmaz el altından koyar adamını
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