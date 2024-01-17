Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ocak 2024 13:16
sendika aidatı

2023 ekim-kasım-aralık aylarına ait 3 aylık sendika kesinti parası 2024 ocak ayında yatması gerekmiyormuydu ben mi yanlış biliyorum.2024 ocak ayında sadece yeni düzenlenen aylık olarak yatacak olan sendika ücreti yatmış.

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