Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


17 Ocak 2024 13:32
ekpss 2024 tercih yardım

Merhaba. Ön lisans mezunuyum, puanım 81, sıralamam 1061. Bir haftadır tercihlerle boğuşuyorum, mutlaka atanmam gerekiyor bu tercihte ama aynı zamanda da istediğim kurum olsun istiyorum. Öte yandan atanacağım şehir de önemli sağlık durumum açısından vs. Yani düşünmem gereken çok şey var tercih yaparken. Ekpss sisteminden ve puanlardan haberdar birisi tercihler konusunda fikir verebilir mi acaba. Tercihlerin bitmesine 2 gün kaldı ama ben yaptığım tercihlerden ve tercih sıralamamdan hala emin değilim. Şimdiden teşekkürler.

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