KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Ocak 2024 13:45
KİTler 3 yıl çalışma zorunluluğu hakkında bilgisi olan.
Arkadaşlar, kitlerde 3 yıl çalışma zorunluluğu hakkında bilgisi olan var mı? 3 yıl çalışmadan başka kuruma geçiş yapılabilir mi? 3 yıl dolmadan Mülakatlı alımlara başvuru yapılabilir mi, başvuru yapıp geçen var mı?

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