Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Ocak 2024 13:47
becayiş
becayiş ile uğraşan konuya vakıf biri yardım edebilir mi

Hasbel.Kaderr
Aday Memur
17 Ocak 2024 13:56
şartları nelerdir birde yeni atanan memurda becayiş yapma hakkına sahip mi
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