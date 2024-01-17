Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Ocak 2024 14:10
Ocak Ayında Askerden Geldiğim İçin Maaş Farkı Alamıyorum?

Merhaba arkadaşlar çalışmış olduğum kurumda Aralık ayında bedelli askerlik görevimi yapmak üzere ayrılış yaptım ve Ocak ayının 7'sinde askerlik görevim bitti, idari işlerde çalışan arkadaşlar kısıt maaşı aldığım için maaş farkı yapılmayacağını söylüyorlar, ancak almış olduğum kısıt maaşı miktarı kadarını askere giderken ödemiştim, bununla ilgili yardımcı olabilecek var mı?

Çok Yazılan Konular

Maaş farkları bu hafta yatar mı haftaya mı kalıreş tayini Adalet Sen kazandığı davaYargı Ödeneği'nin Adalet Bakanlığı personeline verilmeme saçmalığı?Promosyonlar tekrar güncellenecek haberi hakkındacezaevi ve adliye personeli ortak sendika kurulması..cte gys yüksek puanlıların mülakatta elenmesiAdliye personelinin hangi sorununu haber yapalım ?14 günlük maaş farkizam geldi ama yine en düşük maaşı alan biz

Sözlük

nihilizm 3 afrika 2 mehmet okuyan 1 gülfeşan 2 Hoparlöri açıp telefonla konuşman tip 5 dünyanın en yalnız insanı 2 İdeal erkek/kadın boyu ne olmalı 2 Yazarlar 8 Kayropraktik 3 soğuk baklava 4

Son Haberler

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün faaliyetleri iddianameye yansıdıYunanistan'a kaçarken yakalanan birisi FETÖ mensubu 3 terörist tutuklandıBakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçileri kabul ettiCevdet Yılmaz: Kalkınma hamlemize kararlılıkla devam edeceğiz

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?