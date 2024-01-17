Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Ocak 2024 14:16
Maaş farkını yatıran iller

Maaş farkı yatan il varmı


Police444
Memur
17 Ocak 2024 14:25

Varmı yatan il


Emre3466
Aday Memur
17 Ocak 2024 14:30
Daha erken değil mi Yatma yaa daha

MeteAkk
Aday Memur
17 Ocak 2024 14:31
25 ine kadar yatar niye acele ediyor sunuz ki
Police444, 1 saat önce

Varmı yatan il


Police444
Memur
17 Ocak 2024 14:36

Ödemeler var o yüzden

MeteAkk, 1 saat önce
25 ine kadar yatar niye acele ediyor sunuz ki

sinanpolat22
Şef
17 Ocak 2024 14:40
sizin ihtiyaciniz yok belki, o paranin yolunu gozleyen cok insan var. o yuzden acele ediyor olabilirler mi
MeteAkk, 1 saat önce
25 ine kadar yatar niye acele ediyor sunuz ki

Police444
Memur
17 Ocak 2024 14:47

Birde eksi tepki veriyorlar ya o çok tuhaf işte &#128512;

sinanpolat22, 56 dk. önce
sizin ihtiyaciniz yok belki, o paranin yolunu gozleyen cok insan var. o yuzden acele ediyor olabilirler mi

sinanpolat22
Şef
17 Ocak 2024 14:48
ilginc valla. demek ki millette para bol
Police444, 49 dk. önce

Birde eksi tepki veriyorlar ya o çok tuhaf işte &#128512;


yorqunadam
Memur
17 Ocak 2024 14:54
adam borcu harcı olduğunu anlamayacak malmısn
MeteAkk, 1 saat önce
25 ine kadar yatar niye acele ediyor sunuz ki
Toplam 8 mesaj

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