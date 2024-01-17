Maaş farkını yatıran iller

sizin ihtiyaciniz yok belki, o paranin yolunu gozleyen cok insan var. o yuzden acele ediyor olabilirler mi

sizin ihtiyaciniz yok belki, o paranin yolunu gozleyen cok insan var. o yuzden acele ediyor olabilirler mi

MeteAkk, 1 saat önce 25 ine kadar yatar niye acele ediyor sunuz ki