Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ocak 2024 14:33
iller arası için 2 yıl şartı

27 ocak 2020de işe başladım normalde 4 yılım doluyor.iller arası tercih yaptım fakat gün olarak 4 yılım dolmuyor sizce red gelir mi yıl olarak doldurmam yeterli mi


onur_gorkem
Şube Müdürü
17 Ocak 2024 15:16

1 gün dahi olsa ret yersin

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