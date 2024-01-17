Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Ocak 2024 14:39
Tömer
Tömer de çalışmış olan bir öğretmen hizmet birlestirmesi yaptığında kademe derece uygulanır mi?

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