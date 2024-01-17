Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ocak 2024 14:46
Askerlik dönüşü 14 günlük fark
Arkadaşlar aralık ayında askerde olduğum için 14 günlük maaş farkını alamaz mıyım? Bununla ilgili bilgisi olan var mıdır?

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