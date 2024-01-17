Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


17 Ocak 2024 14:49
Görevlendirme tayin
Arkadaşlar ben 2 ay önce gsbye sözleşmeli güvenlik memuru olarak başka bir şehire atandım annem kanser hastası eşimden ayrıldım ve bir oğlum var görevlendirme için dilekçe verdim ama işleme alınmamış ne yapmam lazım bilgisi olan varmı

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