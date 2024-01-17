Görevlendirme tayin

Arkadaşlar ben 2 ay önce gsbye sözleşmeli güvenlik memuru olarak başka bir şehire atandım annem kanser hastası eşimden ayrıldım ve bir oğlum var görevlendirme için dilekçe verdim ama işleme alınmamış ne yapmam lazım bilgisi olan varmı

Arkadaşlar ben 2 ay önce gsbye sözleşmeli güvenlik memuru olarak başka bir şehire atandım annem kanser hastası eşimden ayrıldım ve bir oğlum var görevlendirme için dilekçe verdim ama işleme alınmamış ne yapmam lazım bilgisi olan varmı