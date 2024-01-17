Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Ocak 2024 15:25
infaz koruma memuru
infaz koruma memuru alımları ne zaman gerçekleştirilecek bilgisi olan var mı

Çok Yazılan Konular

Maaş farkları bu hafta yatar mı haftaya mı kalıreş tayini Adalet Sen kazandığı davaYargı Ödeneği'nin Adalet Bakanlığı personeline verilmeme saçmalığı?Promosyonlar tekrar güncellenecek haberi hakkındacezaevi ve adliye personeli ortak sendika kurulması..cte gys yüksek puanlıların mülakatta elenmesiAdliye personelinin hangi sorununu haber yapalım ?14 günlük maaş farkizam geldi ama yine en düşük maaşı alan biz

Sözlük

devlet memuru olup da maaşını bilmeyen kadınlar 2 nihilizm 3 16 ocak dünya hiçbir şey günü 4 pejompongan 1 kendini eleştirmek 2 2024 Yılı Emekliler Yılı 4 cezaevi 4 Yazarlar 8 Kürk Mantolu Madonna Sabahattin Ali 9 şort giyen kadına tekme atılması 3

Son Haberler

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün faaliyetleri iddianameye yansıdıYunanistan'a kaçarken yakalanan birisi FETÖ mensubu 3 terörist tutuklandıBakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçileri kabul ettiCevdet Yılmaz: Kalkınma hamlemize kararlılıkla devam edeceğiz

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?