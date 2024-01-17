KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Ocak 2024 15:34
KPSS Önlisans Bilgisayar Programcılığı Bilinmesi Gerekenler

Merhaba bilgisayar programcılığı mezunuyum ve kpss önlisansa girmek istiyorum. İnternette araştırdığımda çok fazla içerik var hangileri doğru hangileri yanlış bilmiyorum bu sebeple bilen arkadaşlara danışmak istedim. Bilen arkadaşlar yardımcı olabilirse çok çok sevinirim. Teşekkürler

2024 önlisans kpss'ye girdikten sonra atama için 2025 temmuz ayını mı beklemek durumundayız?

Bilgisayar programcılığı için kadro çok fazla açılmıyor sanırsam, atandığım bir yeri beğenmezsem daha sonra tekrar kpss'ye girip değiştirebilir miyim?

Eğer "X" görevine atanırsam, ama atandıktan sonra yöneticiyle görüşüp 'Y' bölümünde görev alabilir miyim?

Bilgisayar programcılığı mezunu olupda atanan arkadaşlar ne iş yapıyorlar acaba? Donanım işlerini çok sevmiyorum, bu sebeple bilgisayar başında evrak gibi işler yapmak istiyorum bunun için tercih yaparken "Büro Görevlisi" olarak mı tercih yapmalıyım?

Sorularım basit olabilir ama ilk defa KPSS'ye gireceğim için bilmediğim konuları sormak istedim. Teşekkürler

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