HER GÖREVE için idare 8 kuruma yazı ister mi?

arkadaşlar merhaba beraat ettim.Bunun sonucunda idare mahkemesine ilettik.İade olan arkadaşlarımdan 8 kuruma yazı yazılanlar var fakat benden böyle bir şey istenmedi.Avuktıma sorduğumda gerekçeli kararın yeterli olduğunu herkesten bu yazıların istenmediğini söyledi bilgisi olan var mıdır?

arkadaşlar merhaba beraat ettim.Bunun sonucunda idare mahkemesine ilettik.İade olan arkadaşlarımdan 8 kuruma yazı yazılanlar var fakat benden böyle bir şey istenmedi.Avuktıma sorduğumda gerekçeli kararın yeterli olduğunu herkesten bu yazıların istenmediğini söyledi bilgisi olan var mıdır?