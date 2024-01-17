Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


17 Ocak 2024 15:51
HER GÖREVE için idare 8 kuruma yazı ister mi?
arkadaşlar merhaba beraat ettim.Bunun sonucunda idare mahkemesine ilettik.İade olan arkadaşlarımdan 8 kuruma yazı yazılanlar var fakat benden böyle bir şey istenmedi.Avuktıma sorduğumda gerekçeli kararın yeterli olduğunu herkesten bu yazıların istenmediğini söyledi bilgisi olan var mıdır?

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