Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ocak 2024 15:56
YGHM duyuru yayınlamış

YGHM Sürekli İşçilerin İlişkin usul ve esaslara ilişkin duyuru yayınlamış içine girildiğinde ise 663 Sayılı KHKnin 45/A sözleşmeli personelin eş durum tayini ve altında sürekli işçilerin eş durum tayin durumu var 663 sayılı personeli dikkate bile almıyor sanırım

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