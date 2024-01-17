Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


17 Ocak 2024 15:59
Araştırma görevlisi devlette iş değişme imkanı

hocalarım selam herkese öncelikle. özel bir kurumda araştırma görevlisi olarak çalışıyorum devlet üniversitesi ilanlarından birini denemek istiyorum ancak kesin olarak emin değilim kazanırsam gitmeye. sınavı kazanıp gitmezsem bir hak kaybı vs yaşar mıyım devlet kadrosu olduğu için?

2. olarak da atıyorum istanbul'da bir devlet üniversitesine girdim, sonra orada çalışırken başka şehrin devlet sınavına girip kazandım. geçiş sürecinde sıkıntı olur mu,? yoksa sınavı geçtikçe istediğim üniye gidebilir miyim?memurun 2 kez istifa hakkı gibi şeyler duydum bu nedenle kafamda bu sorular var. cevaplayabilirseniz çok memnun olurum. iyi günler dilerim

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