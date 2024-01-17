Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ocak 2024 16:14
Ssk ve bağkur emeklilerinde kök maaş sorunu

Ssk ve bağkur emeklilerinde maalesef kök maaş sorunu çözülmedi. Bundan dolayı kök maaşlarda düzenleme olmazsa önümüzdeki temmuz ayında yine birçok emekli zam almayacak. Benim babam 7500 alıyordu. Yüzde 42,5 zamla kök maaşı bu zamla 6500 liraya çıktı. Fakat en düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarıldığı için aradaki fark yine hazineden verilecek. Önümüzdeki temmuzda yüzde 25 zam alsa bile kök maaşı 10 bin lirayı geçmeyeceği için zam alamayacak. İnşallah ilerde kök maaşlara bir düzenleme yapılır.

https://finans.mynet.com/galeri/haber/detay/ekonomi/emekli-zammi-yuzde-42-60-oldu-kok-maaslara-ne-kadar-zam-geldi-en-dusuk-emekli-maasi-alanlar-dikkat-2024-zamli-yeni-kok-maaslar-tek-tek-hesaplandi/475608/4


Qovboypolis01
Şube Müdürü
17 Ocak 2024 16:16

Bu konuda çok haklısınız hocam. Maalesef bu kök maaş mevzusundan dolayı geçen sene milyonlarca emekli temmuzda zam alamadı. Kök maaşa bir düzenleme yapılmazsa önünüzdeki temmuzda da aynı senaryo olur. İnşallah düzenleme yapılır.


M Can
Genel Müdür
17 Ocak 2024 16:31

SSK ve Bağlurluya kök maaş muhabbeti çıkardılar, memur emeklisini çalışandan ayırıp seyyanen farkı vermediler, makası açtılar. Neticede SGK, Bağkur, SSK emeklisi fark etmiyor, tüm emeklileri bir şekilde mağdur etmeye devam ediyorlar.

Özetle emekli maaş sisteminin de içine ettiler , işin özeti bu...

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