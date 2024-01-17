Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ocak 2024 16:33
2024 Temmuzda Memur Maaş Zam Tahmininiz
Şimdiden başlayalım. Zaman yaklaştıkça dozaj artar. %30 Gelir mi Yada %40

volkanv38
Genel Müdür
17 Ocak 2024 16:43

Önce bir ocak enflasyonunu görmemiz lazım. Geçen sene ocak 6,65 çıkmış altı aylık enflasyon 19,77 olmuştu. Bu ocakta daha yüksek bir oran olması lazım (belki çift hane). ocak açıklandıktan sonra az çok belli olur şu an tahmin için erken.


Bozkurtbakışlı
Aday Memur
17 Ocak 2024 16:50
Eyvallah. Ocak Enflasyonu da gelir, Şubat'ta...
volkanv38, 30 dk. önce

Önce bir ocak enflasyonunu görmemiz lazım. Geçen sene ocak 6,65 çıkmış altı aylık enflasyon 19,77 olmuştu. Bu ocakta daha yüksek bir oran olması lazım (belki çift hane). ocak açıklandıktan sonra az çok belli olur şu an tahmin için erken.


camelbox
Aday Memur
17 Ocak 2024 16:52

%23.75


nasilolacakbuisler
Genel Müdür
17 Ocak 2024 16:55
20 den az olmaz 25 den fazla olmaz.
Toplam 4 mesaj

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