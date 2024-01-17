KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Ocak 2024 16:45
KİT Muhasebeci mi yoksa Üniversite Büro personeli mi?

İkisi de yeni açıklandı ve ikisine de yerleşmiş gözüküyorum.

İkisi de 4B'li Sözleşmeli, hangisini seçmeliyim?

Muhasebeden mezun olalı baya bir süre geçti ve bu alanda çalışmadım. O yüzden çekincelerim var. İşi öğrenilir mi?

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