KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Ocak 2024 17:01
Kültür ve Turizm Bakanlığı alımı CİMER

Kültür ve Turizm Bakanlığı?nın 25 Ocak 8-Şubat arasında yapacağı büro personeli alımında tek il seçeneği bulunmaktadır. Seçim çok zordur yüksek puanlı adaylar belki yalnış ili seçtiği için atanamamakta, daha düşük puanlı adaylar belki doğru ili seçtiği için atanmaktadır. Zira Gençlik ve Spor Bakanlığı?nın alımında bu şekilde atama gerçekleşmiştir. Mesela ben Gençlik ve Spor Bakanlığı atamasında 76.74 puan ile Şanlıurfa?yı tercih edip atanamadım fakat Isparta?ya 74 ile atanan olmuştur bu sebepledir ki Kültür ve Turizm Bakanlığı atamalarında büro personeli alımını seçecekler için 5 il tercih hakkı sağlanmasını talep ediyorum

Ben böyle bir başvuru yaptım arkadaşlar daha tercihlere 7 gün var belki birşeyler yapabiliriz Gençlik ve spor alımına dönmesin atama sonuçları. Belki böyle bir başvuru ile değiştirebiliriz birşeyleri

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