Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


17 Ocak 2024 17:14
Gsb işe başlama süreci

Merhabalar, Gençlik ve spor bakanlığına yedeklerden koruma ve güvenlik görevlisi olarak çağırıldım. Evraklarımı teslim ettim ve güvenlik soruşturmam başladı ve yaklaşık 10 gün önce bittiğini söylediler. Kurumla görüştüğümde onayın gelmedi diyorlar. Onay süreci nasıl oluyor kaç günde geliyor ? Asil olarak başlayanlarda hiç böyle bir süreç olmamıştı. Bilgisi olan yardımcı olabilir mi ? Çok teşekkür ederim şimdiden.

Çok Yazılan Konular

x belediye ye atandım HayvancılıkHitap Bilgi Girişi

Sözlük

tefriş 1 devlet memuru olup da maaşını bilmeyen kadınlar 2 kış güneşi 2 personeliyle şakalaşıp motivasyonunu arttıran müdür 7 Ölünce Dinlenmek 2 Basen eritme taktikleri 1 Hayallerimiz bile fakir 1 yogun mesai 4 çeyiz 5 mesai saati 2

Son Haberler

Akşener'den CHP'ye eleştiri: DEM Parti ile açık şekilde el sıkışınGaziantep'te 'Çember' operasyonlarında 114 şüpheli yakalandıİYİ Parti Antalya Büyükşehir adayını açıkladıDolar günü 30,13 TL'den tamamladıBakan Şimşek: Vergi tahsilatında performansımızı iyileştirdik

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?