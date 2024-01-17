Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Ocak 2024 18:17
Bir çok personel ilişik kesti bugün apar topar. İller personelini istiyormuş

Bu dogrumu yine böyle birsey dolasiyor ortalikta?


krall0945
17 Ocak 2024 18:27

Bugün yerel seçimler için adres taşimanin son günü böyle birsey olacağina pek anlam veremedim?


vitoscaletta
Şube Müdürü
17 Ocak 2024 18:35
hangi iller ilişik kesmiş

iyilikiyidir01
Memur
17 Ocak 2024 18:41
Balon un en guzel tarafı hıcbır ınfo vermeyısıdır :) baslıga bak bir cok personel kesilmiş nerden belli degıl herkes dolusacak simdi birbirine giydirecek :) eee kardes hangi sehır oldugunu söylersen balon cabuk bitecek hemi:)
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı14 günlük maaş farkı ne zaman yatar?Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarPolis emeklileri hakkını istiyorEksi ve kredi kartları faizlerinin çığırından çıkması Polsan emekli ikramiyelerini güncellemişTaltif duyumuEgm Fetö idari soruşturma2024 yılı genel atama hakkında

Sözlük

Uyku 5 kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor 2 dikkat çekmek adına herşeyi yapmak 4 taşıyıcı annelik 1 röportaj serisi 6 Hoparlöri açıp telefonla konuşman tip 4 nihilizm 3 Ölünce Dinlenmek 2 yazarların kendine sorduğu cevapsız sorular 1 burun halkası 7

Son Haberler

Akşener'den CHP'ye eleştiri: DEM Parti ile açık şekilde el sıkışınGaziantep'te 'Çember' operasyonlarında 114 şüpheli yakalandıİYİ Parti Antalya Büyükşehir adayını açıkladıDolar günü 30,13 TL'den tamamladıBakan Şimşek: Vergi tahsilatında performansımızı iyileştirdik

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?