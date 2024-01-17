Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Ocak 2024 18:17
Şarkçı personelin ilişiği kesiliyormuş

Bu dogrumu yine böyle birsey dolasiyor ortalikta?


krall0945
17 Ocak 2024 18:27

Bugün yerel seçimler için adres taşimanin son günü böyle birsey olacağina pek anlam veremedim?


vitoscaletta
Şube Müdürü
17 Ocak 2024 18:35
hangi iller ilişik kesmiş

iyilikiyidir01
Memur
17 Ocak 2024 18:41
Balon un en guzel tarafı hıcbır ınfo vermeyısıdır :) baslıga bak bir cok personel kesilmiş nerden belli degıl herkes dolusacak simdi birbirine giydirecek :) eee kardes hangi sehır oldugunu söylersen balon cabuk bitecek hemi:)

solder312131
Memur
17 Ocak 2024 18:55
Hatay için doğru...Hatay çıkıpta hataya gitmeyenlerin ilişkisi kesildi..bu kış gününde kesmeleri de hata olmuş
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