Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ocak 2024 18:36
Asgari ücret devlet yardımı
devlet yardımının 700 tl ye çıkmasının memur maaşına bi getirisi oluyor mu

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