Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Ocak 2024 18:56
es durumu bugun sonuclar aciklanirmi acaba..

Eş durumu için bugün saat 4 başvuru sona erdi bugün açıklanabilir mi bilginiz varmi


ta345
Aday Memur
17 Ocak 2024 19:14

valla bilmiyorum öncekilerden bir gün sonra açıklandığı olmuş. Ama aynı gün olur mu bilmiyorum. Yani ötekilerdede o zamanlar takvim böyle değildi.


AUÇA
Aday Memur
17 Ocak 2024 19:36

Olabilir


beyazsiyah
Aday Memur
17 Ocak 2024 19:38

Keşke açıklansa

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