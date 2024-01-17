Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


17 Ocak 2024 19:09
TÜBİTAK'ın proje numaralarının anlamı

Herkese merhaba,

Yakın zamanda bir TÜBİTAK projesi başvurusu yaptım. Projenin numarası xxxMxxx şeklinde (x'ler rakam). Aynı çağrıya daha önce yapılan projelerin numaralarına baktığımda xxxKxxx şeklinde olduğunu görüyorum. Bu K ve M harflerinin anlamı nedir? MAG, SOBAG vs mi?

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