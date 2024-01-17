Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ocak 2024 19:46
ADAY MEMURLUK İLK ATAMA TSK-SAĞLIK BAKANLIĞI PROTOKOL

Merhabalar, Benim nişanlım 4 yıllık hemşirelik mezunu. KPSS ye girip atanırsa herhangi bir yere, aday memur statüsünde mi oluyor? Yoksa direk 4C sigortalı kadrolu memur olarak mı çalışıyor? Atanması durumunda eğer aday memur olarak atanıyorsa TSK-Sağlık Bakanlığı arasında yapılan eş durumundan tayin protokolünden faydalanıp hemen tayin olabilir mi ? Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler.

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