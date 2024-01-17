Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


17 Ocak 2024 20:30

EKPSS SOSYOLOG KADROSUNU TERCİH EDEC ADAYLAR

Bu ankete 1 saat 17 dakikada, 0 kişi oy kullandı

Çok Yazılan Konular

Sağlık Bakanlığına EKPSS ile atanıp tayin isteyebilir miyim ?EKPSS Mühendis TayinEKPSS Atama Sonrası İstenen BelgelerSağlık Bakanlığı Tayingih? e yerleşip teknik hizmetlere geçiş var mı GİH sınıfından tekrar GİH sınıfına geçişEngelli Memur Tayininde Süre Var mı

Sözlük

gibi dizisi 1 nerelisin 1 dikkat çekmek adına herşeyi yapmak 4 İdeal erkek/kadın boyu ne olmalı 2 Uyku 5 eski yazarlar 1 İyi geceler sözlük 2 Geçmiş olsun Renjiro 10 oğlak burcu 9 Bugün olanlar 5

Son Haberler

ÖTV muafiyetli araçlarda talep arttıTÜRK-İŞ kamu işçisine ek zam talebini, Bakan Işıkhan'a ilettiBolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde tünel tüpü 60 metre uzatılacakMersin'deki otobüs kazasında ölen 9'uncu kişinin de kimliği belirlendiSulama kanalında erkek cesedi bulundu

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?