cumhuriyet savcı adayı istifa süreci Hk.

Cumhuriyet savcı adayı olarak 1.5 yıldız görev yapılan sürede aile durumlarından dolayı ara vermek zorunda kalınınca, tekrardan kalan yerden devam edilebiliyor mu? Veya istifa sonrası ne zaman tekrardan sınava girilebilir. Lütfen, bu süreçten geçen arkadaşlar cevaplarsa sevinirim

Cumhuriyet savcı adayı olarak 1.5 yıldız görev yapılan sürede aile durumlarından dolayı ara vermek zorunda kalınınca, tekrardan kalan yerden devam edilebiliyor mu? Veya istifa sonrası ne zaman tekrardan sınava girilebilir. Lütfen, bu süreçten geçen arkadaşlar cevaplarsa sevinirim