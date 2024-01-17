KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


17 Ocak 2024 20:39
cumhuriyet savcı adayı istifa süreci Hk.
Cumhuriyet savcı adayı olarak 1.5 yıldız görev yapılan sürede aile durumlarından dolayı ara vermek zorunda kalınınca, tekrardan kalan yerden devam edilebiliyor mu? Veya istifa sonrası ne zaman tekrardan sınava girilebilir. Lütfen, bu süreçten geçen arkadaşlar cevaplarsa sevinirim

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