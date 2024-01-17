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Editörler : Lanet


17 Ocak 2024 20:50
Yeşil pasaport basvurusu

İçişleri Bakanlığı Hususi pasaport(yeşil) başvurusunu e-icisleri sistem.uzerinden yapılması zorunluluğu 2023 Aralık ayından itibaren getirmiştir. Ama şu ana kadar sistemsel sorundan dolayı beklemekte.Acaba aynı sorunu yaşayan İçişleri personeli var mı?

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