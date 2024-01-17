Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


17 Ocak 2024 21:02
Zamlı maaş

Üniversitede özel güvenlik görevlisi olarak çalışanlar ne kadar maaş alıyor


Tarık KARACA
Aday Memur
17 Ocak 2024 21:03

Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz

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