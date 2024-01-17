Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ocak 2024 21:54
Yeni atanan hemşire

Merhabalar, yeni atanan hemşire direk memur statüsüne geçiyor mu? Yoksa 4B sözleşmeli olarak mı başlıyor?

Çok Yazılan Konular

2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyişUrla ve çeşme devlet hastaneleri hkPara puanmaaş farkıgecici gorevlendirme İnfaz koruma memurluğundan TDS'e geçmekPsikolog olarak sağlık bakanlığı mı aile bakanlığı mı?rapor teşvik Sağlık bakanlığı yeni atama3+1 Es durumu tayinleri hakkında bilgi

Sözlük

kelle paça çorbası 4 also 1 hurma 5 cezaevi 4 yogun mesai 4 Engel kaldır engel kaldır yapan insan 5 kendini eleştirmek 1 Huriye'nin evlilik teklifleri 1 taşıyıcı annelik 1 burun halkası 7

Son Haberler

Mardin'de cami avlusunda bebek cesedi bulunduAli Yalçın'dan 'mülakatsız' öğretmen atamasına destekMauro Icardi, İstanbul'a geldiRTÜK'ün yeni üyesi belli olduAmasya Belediyesinde işçi maaşlarına yüzde 70 zam

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?