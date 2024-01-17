Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


17 Ocak 2024 22:05
Fenalık Çiçekleri
Merhaba arkadaşlar.. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir.. Evet.. Sizlere biraz son 2-3 senedir içinde bulunduğum halet-i ruhiyeden bahsetmek istiyorum.. Düşünmekten iş yapamıyorum ve bir türlü harekete geçemiyorum arkadaşlar.. Çok yoğun ve sürekli devam eden bir düşünce baskısı altındayım.. Herhangi bir konuda Karar almadan önce her şeyi fazlasıyla irdeliyorum,bütün ihtimalleri düşünüyorum ve sonuçta hiçbir iş yapmadığımı anlıyorum.. Kararsızlık da cabası.. Neden böyle anlamıyorum.. Sanki düşüncelerle örülü bir hapishane içerisindeyim.. Ve bir kısır döngü etrafında sürekli dolaşıyorum.. Kendimi çıkmaz sokakta gibi hissediyorum.. Tekrarlayan düşünceler.. Fakat asla bir netice yok.. Sonunda koca bir hiç.. Artık bu hayatta beni hayrete düşürecek ve heyecanlandıracak bir şey kalmadığını hissediyorum.. Evet.. Doktoruma da bunlardan bahsetmiştim.. Tipik ve klasik tavsiyeler haricinde tatmin edecek bir cevap bulamadım.. Rutin ilaç takibi ve kontrolleri.. Acaba boşlukta mıyım diye düşünüyorum.. Yani bir insan sürekli sıkılabilir mı sizce? Bu normal mi? Bilmiyorum.. İstikrar problemi de yaşıyorum.. Aldığım kararların arkasında duramıyor ve devam ettiremiyorum.. Uzun soluklu çalışmalar beni yoruyor.. Kısa vade de bir şey olmuyor.. Acaba erken emeklilik yanlış bir tercih mi idi? Bilemiyorum.. 3 sene olacak emekli olalı.. Ve ben hiçbir şey yapmadığımı fark ettim.. Başladığım işler hep yarım kaldı.. Sonuç olarak.. Dediğim gibi arkadaşlar.. Kısır bir döngü,derin bir yalnızlık ve koca bir hayal kırıklığı..

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